Vaccini: Zingaretti, Lazio boom prenotazioni,150mila in 5 giorni

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Nel Lazio boom di prenotazioni per i vaccini: 150mila negli ultimi 5 giorni. Ed entro i primi di agosto il 70% della popolazione adulta avrà concluso il ciclo vaccinale. Non fermiamoci più, per riacquistare la libertà per tutti. Dobbiamo vincere noi, non il Covid". Lo scrive su twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).