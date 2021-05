Vaccini: Regione, in Fvg 20% popolazione ha ricevuto 2 dosi

(ANSA) - TRIESTE, 25 MAG - "A ieri il 20% della nostra popolazione era vaccinata in seconda dose e il 43% in prima dose". Lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, rinnovando l'appello ai cittadini del Fvg ad aderire alla campagna vaccinale durante un'audizione davanti alla Terza commissione consiliare regionale. Riccardi ha quindi ribadito l'importanza di non abbassare la guardia anche se gli indicatori indicano che il Fvg può ambire alla zona bianca. "L'eventuale passaggio in area bianca - ha puntualizzato - non deve essere inteso come un liberi tutti, serve buon senso e rispetto delle misure anti Covid". (ANSA).