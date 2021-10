Vaccini: protesta di 1.000 No Green pass in corteo a Pisa

(ANSA) - PISA, 30 OTT - A Pisa corteo regionale toscano No Green pass con un migliaio di persone secondo la questura questo pomeriggio. L'iniziativa è promossa dal Comitato Toscano No Green Pass e No G20 e i manifestanti arrivano da Livorno, Massa, Carrara, Firenze, Pistoia e anche da La Spezia. In questo momento i portavoce dei rispettivi comitati provinciali stanno esponendo le ragioni della protesta, richiamandosi al diritto della libertà di pensiero e di scelta, mentre la folla espone cartelli di solidarietà ai Coordinamenti No Green Pass di Trieste. 'Circolerà una nuova variante: la libertà', si legge in uno dei cartelli esibiti dai manifestanti. Altre scritte sono 'Liberi di vivere', 'Tra sì e no c'è di mezzo il forse', 'Basta Speranza, optiamo per la coscienza critica', l'ironica '55esima dose. Andrà tutto bene?'. "Siamo persone comuni - ha detto un'attivista di Libero Fuoco Firenze - che hanno sentito la missione di condividere dubbi e perplessità. Il riscontro sta crescendo sempre di più perché ci sentiamo presi in giro e fortemente colpiti da questa deriva liberticida". Una manifestante di Pistoia ha osservato che "la rete umana si è creata grazie a questa protesta: ringrazio il Governo perché ci ha insegnato a leggere i decreti e non ci faremo più prendere in giro". Gabriele Nannetti di Libertà Livorno ha spiegato che il "coordinamento regionale nasce dalla collaborazione dei gruppi principali attivi in Toscana: questa è la prima manifestazione all'insegna della non violenza e del no partitismo per dire no al Green Pass e al G20, non per motivazioni ideologiche. Non siamo No vax - ha precisato Nannetti - perché tra di noi ci sono tanti vaccinati, anche chi ha avuto reazioni avverse". Infine, una docente dell'Università di Pisa ha raccontato di "subire continue discriminazioni: non sono una scienziata, cerco di informarmi e di leggere e ascoltare ragionando con la mia testa e spero di insegnare agli studenti il pensiero critico, purtroppo le nuove generazioni stanno subendo un lavaggio del cervello che ritengo pericoloso". La manifestazione è vigilata da polizia e carabinieri, la situazione ad ora è tranquilla. (ANSA).