Vaccini, Moratti: 'Entro 2 settimane completiamo over 70'

(ANSA) - MILANO, 10 APR - "Da lunedì apriamo, prima alla fascia tra i 75 e i 79 anni, poi a quella fino ai 70 e pensiamo di chiudere, entro le prossime due settimane, la fascia tra i 70 e i 79enni". A fornire il cronoprogramma è stata la vice presidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega. "Ad oggi in Lombardia abbiamo vaccinato l'83% del personale scolastico, il 100% forze dell'ordine, del personale ospedaliero e delle Rsa e completeremo entro domenica gli over 80 prenotati - ha aggiunto Letizia Moratti -. In questa settimana abbiamo vaccinato 4mila ultra 80enni non prenotati e vaccinati. Ci mancano gli over 80 a domicilio perché è più difficile, ma ne facciamo 500 al giorno". (ANSA).