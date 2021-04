Vaccini:Moratti, da prossima settimana 68mila dosi al giorno

(ANSA) - MILANO, 18 APR - "Noi abbiamo una programmazione che arriva fino all'8 maggio. Questa settimana abbiamo ottenuto una media di 50mila vaccini al giorno. Dalla prossima saliremo a 68mila vaccini al giorno per arrivare dalla settimana successiva a 100mila vaccini al giorno, per poter arrivare anche ad un massimo di 144mila al giorno più quelli che potremo fare nelle farmacie e nelle aziende". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo alla trasmissione 'Domenica In', di Mara Venier, su Rai1. "Io al momento non mi sono ancora vaccinata - ha aggiunto -, aspetterò il mio turno che comunque è in arrivo. Credo che, come succede quando si fa il vaccino anti influenzale, non chiederò quale vaccino mi faranno. Dobbiamo aver fiducia perché abbiamo bisogno di vaccinare tutti per ripartire". (ANSA).