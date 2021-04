Vaccini: Lazio, completate carceri. Al via Ponza e Ventotene

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Cominceranno lunedì 3 maggio le vaccinazioni della asl di Latina nelle isole di Ponza e Ventotene. Si ringrazia la guardia di Finanza per la collaborazione. Sono state invece ultimate le somministrazioni dei vaccini in tutti gli istituti di pena del Lazio sia per la polizia penitenziaria sia per i detenuti". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato sottolineando che "oggi supereremo la soglia di 1 milione e 870 mila somministrazioni". (ANSA).