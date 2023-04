Urso, 'prepariamo un piano nazionale sulla microelettronica'

(ANSA) - PAVIA, 21 APR - "Stiamo preparando un piano nazionale sulla microelettronica che costituisce l'applicazione, per la prima volta in Europa, del 'chips act' europeo. Il Centro nazionale sul digitale sarà l'atto esecutivo della nostra strategia. E' questo il secondo provvedimento che porterò presto in Consiglio dei Ministri e non a caso lo annuncio proprio in questa sede". Lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo oggi pomeriggio all'evento "Microelettronica, industria delle industrie. Il distretto pavese" svoltosi nell'aula magna dell'Università di Pavia. L'incontro rientrava nel programma di "Pavia capitale della Cultura di Impresa 2023", promosso da Assolombarda Pavia. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di diversi esponenti del mondo politico locale e numerosi imprenditori a partire da Nicola de Cardenas, presidente della sede pavese di Assolombarda. "Quello di Pavia è il modello che vogliamo portare in Italia e nel mondo - ha aggiunto Urso -. Un modello di partecipazione e collaborazione tra Università e impresa da replicare in altri territori. È vitale che, accanto alle eccellenze di sempre, si debbano mettere a valore anche quei saperi innovativi legati al digitale". "La nomina di Pavia a Capitale della Cultura d'Impresa per il 2023 è una grande opportunità per diffondere i valori della cultura d'impresa e promuovere le economie locali a forte vocazione industriale - ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda -. In questo territorio la sinergia tra imprese e l'Università genera un patrimonio inestimabile fatto di competenze, saperi, tecnologia e innovazioni di prodotto. Ne è un esempio virtuoso il distretto pavese della microelettronica, un unicum capace di rendere il territorio attrattivo e competitivo dando un forte contributo a un comparto che rende anche la Lombardia prima regione, in Italia, per dimensioni con 667 unità locali, oltre 13mila addetti, 940 milioni di export". (ANSA).