Con l'eccezionale ondata di maltempo di vent'anni fa, i danni in provincia di Brescia furono consistenti

La tromba d’aria che giovedì mattina ha colpito il Garda è stata spettacolare e rara, se si considera la modalità con la quale si è sviluppata, ossia sulla superficie del lago e non sulla terra ferma e alle 8 del mattino. Fortunatamente non ha creato danni, ma esattamente 20 anni fa, proprio tra a Lombardia e il Veneto, andò diversamente. Ce lo ricorda un lettore.

Il precedente

Il 4 agosto 2002 un’eccezionale ondata di maltempo lasciò – quella volta sì – innegabili ferite al territorio. Ce lo ricorda un lettore di Bresciaoggi, riportando alla memoria quanto accadde il 4 agosto 2002. «Una tromba d’aria seminò distruzione nel pieno della stagione delle vacanze fra Moniga e Manerba», scrive in una lettera inviata al nostro quotidiano.

Vent’anni fa la forte ondata di maltempo flagellò, in effetti, il Nord Italia. La Franciacorta, il basso Garda e la bassa Valsabbia furono colpite da una violenta grandinata e furiose raffiche di vento. «C’è chi ha parlato addirittura di una tromba d’aria», si legge sulle pagine di Bresciaoggi del 5 agosto 2002, con la cronaca dell’accaduto.

Una notte come quella, chi viveva sul Garda non l’aveva mai vissuta. Questo emerse dalle tante testimonianze raccolte in una Valtenesi che riportò danni ingenti. Qualcuno raccontò di aver visto una tromba d’aria, altri parlarono di chicchi di grandine da un etto e mezzo. Una ventina i feriti, o contusi, nei campeggi di Manerba. Danni anche alle colture, ovviamente.

Nulla di così devastante nelle precedenti grandinate della nostra storia: 1998 e 2001. «Siamo in presenza di eventi eccezionali che si possono verificare e che si sono già più volte verificati» conclude il lettore, invitando ad inutili allarmismi.