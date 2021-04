Umbria prima per percentuale dosi vaccino fatte

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - L'Umbria è la regione italiana con la maggiore percentuale di dosi di vaccini anti Covid inculate in base ai dati aggiornati dal Governo al pomeriggio del 18 aprile. Ne sono state infatti somministrate 236.547 delle 256.465 finora fornite, il 92.2%. Meglio del Veneto, 92 per cento, e della media nazionale, 87,2%. Riguardo alle somministrazioni per categorie, in Umbria al primo posto figurano gli ultraottantenni con 93.914. (ANSA).