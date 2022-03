Ucraina: Iupap (fisici), scienza nel mondo sia motore pace

(ANSA) - TRIESTE, 02 MAR - "La IUPAP continua ad abbracciare e promuovere la collaborazione scientifica in tutto il mondo come un motore per la pace". Lo scrive in una nota lo IUPAP, International Union of Physics and Applied Physics (Unione internazionale di fisica e fisica applicata), alla quale aderiscono una sessantina di Stati. "Siamo costernati dalle notizie riguardanti l'offensiva militare russa in Ucraina e le terribili conseguenze che questa ha sulla vita dei nostri colleghi in Ucraina - prosegue il comunicato dello Iupap - Estendiamo la nostra più profonda simpatia e solidarietà a loro e a tutto il popolo ucraino in questo momento difficile". L'Unione internazionale, presieduta dal prof. Michel Spiro, inoltre, loda "il gran numero di colleghi russi che hanno espresso la loro simpatia per i loro colleghi ucraini e chiesto la pace per i loro paesi (per esempio, vedi https://trv-science.ru/en/2022/02/we-are-against-war-en/)". Infine, lo Iupap sottolinea che "nel nostro 100/o anniversario, quest'anno, notiamo il ruolo storico criticamente importante che la IUPAP ha sempre cercato di svolgere nel riunire i fisici attraverso le divisioni politiche, anche durante i nostri anni più difficili in passato". Lo IUPAP ha due segreterie, una per gli affari amministrativi a Trieste alla FIT e una per gli affari finanziari a Ginevra, al CERN. Il centenario sarà celebrato a Trieste, in luglio, un anniversario che si colloca nell' International Year of basic science for sustainable development (IYBSSD) promosso dall'UNESCO e recentemente approvato dall'ONU. (ANSA).