Ucraina: console Piemonte 'sono ore drammatiche, aiutateci'

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Chiedono "l'immediato ritiro delle truppe russe dall'Ucraina, sanzioni più dure verso il regime russo e il sostegno dell'Italia ai profughi di guerra" i manifestanti che oggi pomeriggio sono tornati in piazza a Torino. Decide di persone chiamate a raccolta in piazza Castello, davanti al Palazzo della Regione Piemonte, per ribadire il no alla guerra tra le bandiere arcobaleno della pace e quelle gialle e blu dell'Ucraina. "Sono ore drammatiche", sottolinea il console onorario dell'Ucraina in Piemonte, Dario Arrigotti, che ringrazia le istituzioni e i cittadini piemontesi "per la loro solidarietà e la loro vicinanza". Sono tante in queste ore le donazioni in arrivo. "Abbiamo chiesto e ottenuto dalla Protezione Civile un magazzino che servirà come punto di raccolta degli aiuti che invieremo non solo in Ucraina - spiega Arrigotti - ma anche nei Paesi confinanti in cui si stanno riversando centinaia di migliaia di profughi. Servono soprattutto medicine e materiale sanitario per gli ospedali che stanno curando le centinaia di feriti di tutte e due le parti. Sulla pagina Facebook del Consolato, invece, abbiamo pubblicato il numero di conto corrente a cui effettuare i bonifici per aiutare le nostre forze armate". (ANSA).