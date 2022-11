Uccide la madre con una coltellata alla gola e nasconde il cadavere in un sacco dei rifiuti

"Ho ucciso mia mamma". Queste le parole pronunciate da Antonio Cometti, 25 anni, quando si è consegnato ai carabinieri. Il giovane ha accoltellato Marina Mouritch, 53 anni compiuti il 2 novembre, di origine lituana, nella casa di famiglia a Gabiano (Alessandria). Il 25enne, disoccupato, era in cura da tempo per problemi di salute. Il ragazzo ha tentato di infilare in un sacco nero per i rifiuti il corpo senza vita della madre, lasciandolo sul pavimento della cucina, quindi è andato a costituirsi.

Marina, casalinga, era sposata con Pasquale Cometti, che al momento dei fatti era al lavoro in una struttura ricettiva del paese. La famiglia è descritta come molto riservata; alternava periodi di residenza tra Gabiano e un'altra casa fuori Piemonte. Uno dei figli vive in provincia di Siena.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, nel corso di una lite, avrebbe trafitto la madre alla gola con una coltellata. Non risultano precedenti denunce e interventi delle forze dell’ordine per maltrattamenti o liti in famiglia. Gli specialisti della sezione investigativa di Alessandria hanno trovato nell’appartamento un coltello da cucina ad anima liscia con una lama di 30 cm. Sul posto sono arrivati anche un medico legale e il pubblico ministero di turno della procura alessandrina, che ha ordinato l’autopsia. Quando si è presentato dai carabinieri , il giovane aveva indosso gli abiti sporchi di sangue. È stato arrestato per omicidio e portato nel carcere di Vercelli.