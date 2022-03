Tv digitale, dal 9 e 10 marzo i canali diventano in Alta definizione. Ecco cosa fare con il proprio televisore

È previsto tra domani e giovedì (9 e 10 marzo) lo switch off nella provincia di Verona e in tutto il Veneto. Significa che le emittenti televisive nazionali e locali passeranno alla codifica Mpeg-4: un formato di compressione del segnale più efficiente che consente quindi di vederle «meglio».

Alcuni apparecchi potranno adeguarsi a questa novità e altri dovranno invece essere rottamati. Non serve però allarmarsi. I televisori che non saranno in grado di supportare questo cambiamento sono quelli antecedenti al 2010. Tutte le altre tv nelle quali si riesce a vedere l’hd (alta definizione) non avranno problemi. Per capirlo basta fare una prova e andare al canale 501 per RaiUno Hd, o 505 per Canale 5 Hd o 507 per La7 Hd. Se almeno uno viene mostrato correttamente significa che la tv è pronta per il passaggio: va solo risintonizzata qualora non lo avesse fatto da sola, automaticamente. A quel punto RaiUno Hd, che prima si trovava al 501 va sul tasto 1 del telecomando, RaiDue Hd passa sul 2 e così via coinvolgendo anche le reti Mediaset, La7 e Discovery.

Anche i canali locali come Telearena saranno coinvolti da questo processo ma non ci sarà alcun disagio per i telespettatori perché la tv del Gruppo Athesis continuerà ad occupare il canale 16 del telecomando.

E per chi dovesse acquistare una nuova tv, il Ministero ha messo a disposizione due bonus. Il primo, Tv – Decoder consiste in uno sconto fino a 30 euro sul prezzo di vendita del nuovo televisore o del decoder e può essere richiesto dalle famiglie con Isee fino a 20 mila euro; l’altro, il bonus Rottamazione Tv, non prevede limiti di Isee ed è invece valido per l’acquisto di un nuovo televisore purché contestualmente si proceda alla rottamazione del vecchio apparecchio non compatibile.