Turismo: a Milano Centrale spazio per 'promuovere la Lombardia'

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - In stazione centrale a Milano è stato inaugurato oggi un nuovo spazio della Regione per promuovere "la destinazione Lombardia". Un "temporary corner" che "rappresenta un ideale volano di promozione turistica, visto che quotidianamente la Stazione Centrale di Milano è frequentata da 131.000 utenti, molti dei quali stranieri, con 10 milioni di visitatori mensili e 700 treni al giorno", ha spiegato l'assessore regionale al Turismo Lara Magoni all'inaugurazione di questa mattina. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di 'Grandi Stazioni Retail'. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto Magoni - è far sì che il temporary corner diventi il biglietto da visita ideale per chi arriva in Lombardia, la porta di ingresso principale in una regione dalle notevoli potenzialità attrattive". Un'operazione "che coinvolge anche altre grandi stazioni italiane, come quelle di Roma, Napoli e Venezia - ha concluso - proprio per incuriosire gli utenti e invogliarli a venire in Lombardia". (ANSA).