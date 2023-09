Trovata morta l'orsa F36. Il presidente del Trentino voleva abbatterla, il Tar l'aveva bloccato

(ANSA) - TRENTO, 28 SET - È stata rinvenuta nella sera di ieri, in val Bondone, nel Comune di Sella Giudicarie, la carcassa dell'orsa F36. L'accertamento del personale del corpo forestale trentino - si apprende - é scattato in seguito all'attivazione del sensore di mortalità di cui é dotato il radiocollare dell'orsa.

L'esemplare era stata identificata dalle analisi genetiche come la responsabile dell'aggressione avvenuta lo scorso 30 luglio in località Mandrel ai danni di due giovani e del falso attacco a una coppia di escursionisti registrato, il successivo 6 agosto, in località Dos del Gal.

A inizio settembre, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, aveva firmato l'ordinanza di prelievo tramite abbattimento, poi sospesa dal Tar di Trento per il ricorso delle associazione animaliste. Il recupero della carcassa, consegnata all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti, si é svolto nella mattinata di oggi a causa della difficoltà nel raggiungere il punto di ritrovo.

Da un primo esame esterno della carcassa non è stato possibile avanzare ipotesi sulla causa della morte.

La protesta animalista

"Si tratta del secondo orso nel giro di pochi mesi, dopo M62, che viene ritrovato cadavere a seguito degli atti di condanna a morte firmati dal presidente del Trentino Fugatti. Non crediamo affatto alle coincidenze, motivo per cui chiediamo il coinvolgimento del Centro nazionale di referenza del Ministero della salute per la medicina forense veterinaria, così da accertare senza ombra di dubbio il motivo e la dinamica della morte di mamma orsa". Così, in una nota, Massimo Vitturi, responsabile Lav, animali selvatici, dopo il ritrovamento della carcassa dell'orsa F36 in Trentino. Secondo Lav "è necessario, inoltre, provvedere a delimitare il luogo dov'è stata rinvenuta ieri sera per eseguire accertamenti di medicina veterinaria forense utili a raccogliere eventuali prove che potrebbero dimostrare una responsabilità umana nella morte di F36 Il cucciolo di F36, che ha meno di nove mesi, è ora così lasciato a sé stesso, in balìa dell'incedere della stagione invernale. Senza più la mamma a fargli da guida per prepararsi al letargo corre un gravissimo rischio. Chiediamo quindi che il Parco Adamello Brenta, al cui interno è stato ritrovato il corpo della mamma, possa avviare fin da subito un monitoraggio intensivo per soccorrerlo nel caso in cui si trovasse in difficoltà e dargli tutto il supporto necessario per superare la stagione fredda", si legge ancora nella nota.

"In memoria di Fiona, ci impegniamo a continuare la lotta per la protezione della fauna selvatica e a promuovere una coesistenza pacifica tra l'uomo e la natura attraverso la manifestazione che si terrà il 12 ottobre a Trento, organizzata insieme a Centopercentoanimalisti e al Partito Animalista Europeo". Lo comunica una nota di Walter Caporale, presidente degli Animalisti Italiani Onlus. Il presidio sarà organizzato fuori dalla sede della Provincia autonoma di Trento in piazza Dante.