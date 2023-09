Trofeo Milano con auto d'epoca, al via la 16/a edizione Sabato 30 settembre il raduno a San Siro per l'evento del Cmae

(ANSA) - MILANO, 26 SET - È tutto pronto per la 16/a edizione del Trofeo Milano, manifestazione riservata a vetture e motociclette di particolare rilevanza storica organizzata dal Cmae, Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca, con il patrocinio di Regione Lombardia. Iscritto al Calendario Manifestazioni Asi, l'evento prenderà ufficialmente il via sabato 30 settembre dalle ore 8 presso l'Ippodromo Snai San Siro, dove i concorrenti si ritroveranno per una colazione di saluto prima di salire a bordo dei propri veicoli. La formula della manifestazione prevede prove di regolarità e di abilità, rigorosamente effettuate con strumentazione classica. "La forza del nostro circolo è la passione - afferma Marco Leva, presidente del Cmae - quella dei soci per i propri veicoli, auto o moto che siano, e quella di tutti i gruppi dirigenti che in questi anni hanno lavorato per dare vita a molte attività legate al motorismo storico", tra cui i raduni turistici abbinati a visite di luoghi lombardi di alto interesse storico. "Veder sfilare auto e moto storiche nella modernissima Piazza di Città di Lombardia è uno spettacolo" commenta Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. "La Lombardia ha una forte tradizione di appuntamenti che vedono protagoniste queste straordinarie macchine che hanno fatto la storia delle gare automobilistiche internazionali", dalla Mille Miglia che prende il via da Brescia, al gran giro Tazio Nuvolari di Mantova. "Oggi - aggiunge Mazzali - voglio ringraziare e applaudire il grande lavoro di associazionismo del Cmae che nei decenni è riuscito a riunire il 'mondo dei motori' e a trasformare questi raduni in veri percorsi turistici". Previsto infine anche un convegno dal titolo 'Evoluzione dell'auto elettrica in 110 anni di storia'. Per l'occasione, sarà presentata al pubblico una vettura elettrica del 1912, la Ohio M Classic, messa a disposizione dal Museo di Quattroruote. Relatore della serata l'ingegner Franco Cimatti, chief engineering officer di Aehra. (ANSA).