Toscana prima in Italia per popolazione vaccinata

Regione: sia per prima che per seconda dose, segue la Lombardia

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - Stando ai dati elaborati dalla Fondazione Gimbe, riportati nell'aggiornamento di stamani alle 7.55, la Toscana è la prima regione in Italia in quanto a popolazione vaccinata con almeno la prima dose (per un totale di 78,5%), ed anche con seconda dose, ovvero con il ciclo vaccinale completato, (68,3%, segue al secondo posto la Lombardia). E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Regione Toscana. (ANSA).