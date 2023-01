Torna la neve sulle montagne in Friuli, 50cm a Tarvisio

(ANSA) - TRIESTE, 16 GEN - La neve è tornata a cadere sulle montagne in Friuli: nella notte a Tarvisio si sono accumulati 50 centimetri. Neve è caduta in modo consistente comunque un po' dovunque sui centri di montagna, come Piancavallo, Sappada, Sella Nevea, dovuta ovviamente all'abbassamento delle temperature. La neve ha cominciato a cadere nella tarda serata di ieri e ha continuato per tutta la notte. (ANSA).