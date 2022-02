Terremoti: scossa in Piemonte, avvertita anche a Torino

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Una scossa di terremoto è stata registrata alle 15.49 in Piemonte. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha avuto magnitudo di 3.4, con epicentro a Polonghera, nel Cuneese. Avvertita dalla popolazione anche a Torino, sono numerose le segnalazioni anche sui social. "Raga, ma era il terremoto?", chiede Jessica su Twitter. "Ragazze, ma solo io ho sentito la scossa di terremoto a Torino?", aggiunge FedEx sul social. "Nell'ora del riposino pomeridiano sono stato cullato da una scossa di terremoto", conferma Filippo. "Mamma mia che paura", commenta Carol. "Erano 10 anni che non percepivo un terremoto a Torino ma eccoci qui a dare un twist a questo sabato, perfetto", sottolinea Chiara. Al momento alla centrale dei vigili del fuoco non sono segnalati problemi. (ANSA).