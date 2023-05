Temporali per 10 giorni,giugno parte senza caldo record del 2022

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - La buona notizia è che giugno dovrebbe iniziare senza l'anticiclone africano, con temperature solo leggermente superiori alla media del periodo e senza il caldo record dell'anno scorso. La 'brutta' è che i temporali pomeridiani dureranno almeno per altri 10 giorni, guastando parte del weekend, ma non dappertutto. Secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito 'iLMeteo.it', infatti, anche domani sono previsti temporali dal Triveneto verso la Lombardia in serata, acquazzoni di calore nel pomeriggio sui rilievi del Centro e a carattere diffuso al Sud. "Sabato - precisa - il tempo sarà ancora un po' instabile al Nord, ma in un contesto in prevalenza soleggiato, poco nuvoloso anche al Centro-Sud con qualche temporale nel pomeriggio specie a ridosso dei rilievi. E l'ultima domenica di maggio chiuderà un mese molto difficile, tempestoso, alluvionale e lo farà con il sole: ciò nonostante non mancheranno altri temporali pomeridiani, e questi acquazzoni dal sapore estivo continueranno almeno per altri 10 giorni". Nel dettaglio: Giovedì 25. Al nord: temporali sparsi e localmente forti, specie al Nord Ovest. Al centro: temporali pomeridiani specie su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Al sud: temporali pomeridiani in Campania e rilievi occidentali della Sicilia. Venerdì 26. Al nord: entro sera temporali dal Triveneto verso la Lombardia. Al centro: sole e temporali specie sul basso Lazio. Al sud: instabile con frequenti temporali. Sabato 27. Al nord: poco nuvoloso, qualche temporale nel pomeriggio. Al centro: soleggiato, qualche temporale nel pomeriggio. Al sud: soleggiato, qualche temporale nel pomeriggio. Tendenza: domenica in prevalenza soleggiata, nuova settimana ancora un po' instabile con frequenti temporali, specie nel pomeriggio (ANSA).