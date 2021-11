Superlega: Carnevali 'Inter, Juve e Milan aiutino Serie A'

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "La Superlega non l'approvo perché in qualsiasi sport c'è la meritocrazia. Se vinci ottieni qualcosa, ci deve essere un sogno da realizzare. Siamo indietro anni luce rispetto agli altri. Inter, Milan e Juve dovrebbero aiutare il nostro sistema a crescere, non guardare il resto". Lo ha detto l'Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali durante il Social Football Summit. Poi ha continuato: "Certe idee che nascono da questa Superlega sono corrette, ma il sistema da cambiare deve partire dall'alto: dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Lega". Timida l'apertura al campionato a 18 squadre: "Potrebbe essere una soluzione per dare riposo ai grandi club che sono il nostro biglietto da visita. Ma non è solo questo. Le squadre medio-piccole così perderebbero altri soldi". Infine sui fondi sempre più presenti nel mondo del calcio: "Le proprietà italiane solide sono sempre meno e non capisco che vantaggi possa avere un fondo nell'investire nel calcio. Noi del Sassuolo abbiamo ricevuto offerte da questi fondi, perché siamo appetibili, ma non è mai stata presa in considerazione la vendita. Nemmeno un secondo appuntamento è stato mai fatto". (ANSA).