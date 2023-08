Sulla Lombardia allerta meteo per temporali da stasera Probabilità di rovesci sui rilievi con vento e grandine

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Il caldo in Lombardia ha le ore contate. A spezzare l'afa potrebbero arrivare temporali, anche forti, a partire da questa sera. Per questo la sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un'allerta arancione. In particolare, come spiegato sulla pagine social di Lombardia Notizie Online, è previsto un aumento della probabilità di temporali sui rilievi sul nordovest dal tardo pomeriggio, con possibili isolati temporali di forte intensità associati a grandinate e locali forti raffiche di vento, più probabili su rilievi di nordovest e bassa Valtellina. Venti moderati su Appennino e bassa pianura occidentale dal pomeriggio, anche sulle Alpi di confine in serata. Domani ci sarà un aumento dell'instabilità sulla fascia alpina, Prealpi Centro-Occidentali e pianura occidentale. Sono attesi infatti temporali di forte intensità nella notte e nel primo mattino su Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine e Lario e Prealpi occidentali. Dalla tarda mattinata ci sarà una ripresa dei temporali a partire dal nordovest, in prosecuzione fino a sera, con fenomeni di forte intensità come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. (ANSA).