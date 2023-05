Siglato accordo su vigilanza e soccorso sul Lago d'Iseo

(ANSA) - BERGAMO, 30 MAG - Più sicurezza a natanti e bagnanti sarà garantita, a partire dalla prossima stagione estiva, sul lago d'Iseo. Il prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo Vincenzo Giordano e il Presidente di Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, Alessio Rinaldi, hanno siglato oggi in Prefettura una Convenzione per l'istituzione di un presidio estivo acquatico di pronto intervento dei vigili del fuoco nel demanio idro-viario del lago d'Iseo. Un accordo che assume ancor più importanza all'indomani della tragedia sul lago Maggiore. L'accordo si inserisce nell'ambito dei programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente per la sicurezza dei cittadini, previsti dalla legge 296 del 2006 che consente al ministro dell'Interno e, per sua delega, ai Prefetti, di stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali, prevedendo la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. L'accordo prevede per l'estate un apposito servizio di vigilanza e soccorso a cura di personale dei vigili del fuoco specializzato nel soccorso acquatico che, con idonee imbarcazioni, assicurerà un prezioso servizio di prevenzione e vigilanza dell'area lacuale, nonché l'immediato soccorso a persone e natanti in eventuale difficoltà. Gli oneri del cennato servizio saranno sostenuti grazie a un contributo di Regione Lombardia. (ANSA).