Scritta contro ebrei su cartello lungo sentiero Linea Gotica

In Lunigiana. Per Anpi 'pericoloso atteggiamento nostalgico'

(ANSA) - MONTIGNOSO (MASSA CARRARA), 16 NOV - "Gli Ebrei sono il vero virus": è la scritta comparsa su un cartello dedicato ai sentieri e alle trincee della Linea Gotica, recentemente ripristinati da volontari del Cai e dell'Anpi, al Pasquilio, località montana nel comune di Montignoso (Massa Carrara), in Lunigiana. Secondo il Cai la scritta è recente, mentre l'Anpi di Massa Carrara denuncia, in una nota, "la gravità dell'episodio che evidenzia il riemergere nel nostro paese, di un pericoloso atteggiamento nostalgico, ma concreto e reale, che ha avuto il suo apice negli attacchi alla senatrice Segre, che ha dovuto essere messa sotto scorta da parte dello Stato". "Denunciamo insieme anche l'assenza di rispetto della storia della nostra comunità - aggiunge l'Anpi - e del lavoro svolto da uomini e donne per lasciarci un simbolo della memoria che riguarda tutti e invitiamo la cittadinanza a fare attenzione e a condannare con noi simili episodi". I sentieri della linea Gotica sono tornati percorribili grazie ad un progetto di Regione Toscana e Provincia di Massa Carrara e grazie ai volontari del Cai che vi organizzano escursioni accompagnate. (ANSA).