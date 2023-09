Schlein, transizioni vanno guidate da buone politiche

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Abbiamo di fronte molte sfide, le transizioni digitali ed ecologiche" e "siamo convinti che le grandi trasformazioni che stanno spaventando le nostre società debbano essere dalla politica guidate, non è un processo neutro: se non è accompagnato da giuste politiche può aumentare le disuguaglianze". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein presentando il gruppo Dem sulla digitalizzazione e le tecnologie. Il gruppo di lavoro del Pd sulle politiche digitali e dell'innovazione, coordinato dall'economista del lavoro digitale Annarosa Pesole, è composto dai seguenti esperti: Fabrizio Barca, ex ministro e fondatore del Forum disuguaglianze e diversità. Francesca Bria, esperta di innovazione e politiche digitali e presidente di CDP Venture Capital. Ciro Cattuto, professore di informatica presso l'Università di Torino. Marco Ciurcina, Avvocato e docente a Torino ed esperto in diritto dell'innovazione. Giulio De Petra, esperto di innovazione digitale nelle pubbliche amministrazioni ed in rappresentanza del Forum disuguaglianze e diversità. Paolo de Rosa, ex CTO del dipartimento digitale e policy officer per la commissione europea; Raffele Laudani, assessore del Comune di Bologna e responsabile del progetto 'Città della conoscenza e memoria democratica', Stefania Paolazzi, esperta innovazione presso il Comune di Bologna e Maria Savona, professoressa di economia dell'innovazione presso l'università del Sussex e la Luiss di Roma. (ANSA).