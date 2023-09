Schianto Freccia: Del Dò è rientrato in Fvg E' in buone condizioni ma molto turbato

(ANSA) - TRIESTE, 18 SET - Oscar Del Dò, il pilota delle Frecce tricolori il cui aereo è caduto nel corso di una manifestazione all'aeroporto di Caselle due giorni fa, è tornato in Friuli Venezia Giulia. Del Dò, di 35 anni, è nato a Torreano di Martignacco (Udine), secondo quanto si apprende è in buone condizioni di salute ma turbato, molto dispiaciuto per l'incidente avvenuto e in cui è morta una bimba di cinque anni. Per oggi era previsto il sorvolo ad Aosta nell'ambito dell'iniziativa 'Am ringrazia l'Italia', un modo per celebrare con i cittadini i cento anni di storia della forza armata, nata il 28 marzo 1923. (ANSA).