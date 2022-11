Sanitari, Sergio Staino è in condizioni stazionarie

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - "Il noto vignettista e disegnatore Sergio Staino è ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze in condizioni stazionarie e la prognosi è ancora riservata. Staino è ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale dal 31 ottobre quando era stato portato in ospedale per una patologia neurologica". Lo comunica l'Asl Toscana centro, spiegando, in una nota, che "sono "infondate le voci sulla sua morte". (ANSA).