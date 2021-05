Salute: corretta idratazione fondamentale per perdere peso

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Per ritrovare il giusto peso, oltre a un'alimentazione equilibrata e all'attività sportiva, è fondamentale la corretta idratazione, per dare il giusto quantitativo di liquidi al proprio corpo e per favorire il senso di sazietà e velocizzare il metabolismo. E' quanto spiega la dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa specialista in Scienza dell'Alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino. "Recenti indagini - ha spiegato la dottoressa Bernardi - hanno dimostrato che esiste un effettivo legame tra assunzione di acqua, controllo del peso e composizione corporea: è stato rilevato, infatti, che l'acqua aumenta il tasso di lipolisi e il dispendio energetico mediante lo stimolo del sistema nervoso. L'acqua, inoltre, rende anche più efficiente il funzionamento del nostro organismo". Per ritrovare la propria forma aiutandosi anche con l'idratazione è necessario evitare tutte le bevande caloriche come succhi, bibite zuccherate, tè o caffè con zucchero, optando piuttosto per un semplice bicchiere d'acqua. Per chi non vuole, tuttavia, rinunciare al gusto, è possibile sostituire queste bibite con alternative più light come, ad esempio, le acque aromatizzate, realizzabili anche in casa con frutta, verdura ed erbe aromatiche. Alcuni degli ingredienti ideali per realizzarle sono limone, lime, cetriolo con buccia a fette, foglie di menta o zenzero, materie prime dalle forti proprietà drenanti e disintossicanti. Una dieta bilanciata prevede l'assunzione di circa 2.000 kilocalorie al giorno e l'apporto di 2 litri di acqua. Ma per stimolare l'organismo e facilitare la remise en forme è fondamentale aumentare i litri assunti ogni giorno, non solo bevendo semplicemente di più ma anche introducendo nella propria dieta ingredienti ad alto contenuto di acqua (ANSA).