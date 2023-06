Sala: 'No a una via intitolata a Berlusconi, nessuna eccezione'

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Una via per Berlusconi no, a me piace rispettare le regole. Solo a dieci anni dalla morte si può dedicare una via e non abbiamo mai derogato. Non lo abbiamo fatto nemmeno per il mio amico Umberto Veronesi che ha salvato migliaia di vite...". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, confermando che per ora nessuna strada sarà intitolata all'ex premier. "Dedicheremo a Silvio Berlusconi un importante luogo all'interno del nostro Palazzo, ne devo parlare in giunta ma ho un'idea molto chiara. Sicuramente verrà ricordato nel modo più opportuno" ha invece fatto sapere il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (ANSA).