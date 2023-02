Sadler si trasferisce a Brera, firmerà la cucina di Baglioni

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Sadler si trasferisce a Brera. E' annunciata per la settimana prossima l'apertura del nuovo indirizzo (quello in via dell'Annunciata 14) che sostituirà lo stellato attualmente in via Ascanio Sforza. La notizia era attesa da tempo, più volta anticipata anche dallo chef che, dopo 16 anni, lascia la location sul Naviglio Pavese: non del tutto, però, dato che lì resta Chick 'n Quick, la trattoria moderna che dal 2007 affianca la cucina gastronomica. Nessun cambio in vista per il menu, almeno per il momento: sarà quindi un trasferimento senza scossoni. Non sarà l'unico cambio di indirizzo annunciato nella Milano gourmet, dove è da tempo atteso anche il trasferimento, sempre in città, del ristorante di Tommaso Arrigoni, Innocenti Evasioni, che lascerà la storica location in via della Bindellina. Tuttora top secret la nuova destinazione. Sadler, invece, con il passaggio in zona Brera rafforza la fortunata intesa con il gruppo Baglioni Hotel, dove già firmava le cucine di "Gusto by Sadler" in Sardegna e del "Canova Restaurant by Sadler al Baglioni Hotel Luna di Venezia. La cucina di Sadler a Casa Baglioni sarà attiva anche per il pranzo, e addirittura con una carta della colazione, oltre ad essere disponibile per l'intera giornata con proposte curate di intermezzi gastronomici. Al ristorante si affianca una cantina di prestigio, dal forte respiro internazionale: lo chef non vede l'ora di incominciare e si dice entusiasta "di questa partnership che ora cresce e si rafforza proprio nella mia città, Milano". (ANSA).