Rissa con ferimento in spiaggia Golfo Aranci, trovato coltello

(ANSA) - OLBIA, 23 AGO - È stato trovato il coltello utilizzato per il tentato omicidio avvenuto la notte del 14 agosto sulla spiaggia di Marinella a Golfo Aranci. Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Porto Rotondo e della Sezione Operativa del Nucleo operativo radiomobile di Olbia, con i militari dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, hanno passato al setaccio la zona teatro della rissa che ha visto coinvolto il trapper romano Elia Di Genova, 26 anni, conosciuto come "Elia 17 Baby", attualmente in carcere con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito alla schiena un 35enne di Sassari ancora ricoverato in ospedale con il rischio di paralisi degli arti inferiori. Tra i cespugli è stato rinvenuto il coltello che, come disposto dal procuratore di Tenpio Pausania, Gregorio Capasso, sarà inviato agli specialisti del Ris di Cagliari per le analisi, mirate a recuperare tracce di sangue e altri elementi utili alle indagini. (ANSA).