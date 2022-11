Regioni: medico volto femminile della Toscana scelto da Toscani

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - E' Francesca Innocenti il volto femminile della Toscana selezionato da Oliviero Toscani nel contest lanciato a luglio e organizzato dalla Regione per la campagna promossa da Toscana Promozione Turistica 'Benvenute in Toscana'. Al celebre fotografo è stato affidato il compito di scegliere il volto più rappresentativo della regione. Francesca Innocenti , 26 anni, nata a Borgo San Lorenzo (Firenze), è medico specializzando al reparto di neonatologia dell'ospedale Cisanello di Pisa. La vittoria è stata annunciata al Teatro Verdi di Firenze questo pomeriggio, prima giornata della cinque giorni 'La Toscana delle donne' organizzato dalla Regione che, spiega una nota, "vuole scommettere sulla parità tra uomini e donne come motore di benessere economico e sociale". (ANSA).