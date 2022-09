Regina, Fontana ricorda l'applauso della Scala di Milano

(ANSA) - MILANO, 08 SET - "Regione Lombardia esprime cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta II". Lo scrive in un post il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Ci lascia - aggiunge il governatore - il simbolo del Regno Unito. Molto più di una regina, una donna che tutti, nel mondo, conoscevano e soprattutto apprezzavano. Una vita intensa e sempre al servizio del suo Paese". "Mi piace ricordarla quando nel 2000 - conclude Fontana - venne in visita in Lombardia al Teatro alla Scala di Milano. Il maestro Riccardo Muti attese che gli applausi scroscianti terminassero prima di dare inizio all'inno 'God Save The Queen' e poi a quello di Mameli. Che riposi in pace". (ANSA).