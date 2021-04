Recovery: Messa, ricerca torna al centro del dibattito

(ANSA) - ANCONA, 29 APR - "Il Piano di rinascita per il nostro Paese stanzia molti fondi a favore degli atenei e della ricerca ed è proprio la ricerca ad essere stata rimessa al centro del dibattito pubblico": è quanto ha detto stamani Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca, nel videomessaggio inviato all'Università Politecnica delle Marche in occasione dell'inaugurazione del 52/o anno accademico. "Senza la ricerca - ha aggiunto il ministro - non avremmo potuto avere un vaccino in tempi così brevi e di questo c'è, adesso, una consapevolezza diffusa". Per il ministro "è questo il momento di rilanciare il sistema della ricerca, è il momento di far capire che l'investimento che sarà fatto proprio sulla ricerca con il Recovery plan, sarà un investimento che porterà benessere alle nostre vite". "Questo piano - ha detto ancora Messa - ricordiamo che nasce dal progetto Next Generation Eu e questa generazione è rappresentata dalle nostre studentesse e dai nostri studenti. Le azioni che metteremo a terra con questo piano dovranno essere colte, ma anche prese sotto la responsabilità dei giovani che devono approfittare di questo momento per crescere e per costruire un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo conosciuto nel passato". Messa ha inoltre sottolineato come in questo anno di pandemia le università "hanno saputo reagire in maniera esemplare". Parlando della didattica a distanza, il ministro ne ha evidenziato l'importanza e "credo - ha concluso - che la Dad continuerà ad essere un elemento aggiuntivo nell'offerta formativa degli atenei, ma non sostituirà le nostre prossimità di insegnamento". (ANSA).