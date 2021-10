Quattro morti asfissiati nella cisterna del mosto

In Calabria

Tragedia a Paola, in Calabria: quattro uomini sono morti a causa delle esalazioni emanate da una cisterna dove era contenuto mosto d'uva. Si tratta di due fratelli, un cognato e un nipote di età compresa tra i 40 e i 70 anni. Una quinta persona, si tratta di una donna, è rimasta intossicata gravemente ed è stata trasferita in ospedale. L'incidente è avvenuto nella contrada del paese che si trova in provincia di Cosenza.

I quattro, assieme alla donna, erano impegnati nella fase conclusiva della produzione del vino per uso familiare. In particolare, secondo quanto si è appreso, stavano travasando il mosto da una vasca posta sotto il livello stradale in alcune botti. La morte dei quattro familiari sarebbe sopravvenuta a causa della mancanza di ossigeno all'interno del locale.

Sul posto i vigili del fuoco e una squadra Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca dove c'era il mosto d'uva. Presenti anche ambulanze ed elisoccorso.