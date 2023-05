Pugilato: Lorusso difende l'Europeo dei gallo sabato 20 a Monza

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Sono carico e ben allenato. Non vedo l'ora di salire sul ring contro Thomas Essomba, voglio vincere e convincere per avere la possibilità di disputare un match per il titolo mondiale. Questo è il mio sogno, come è il sogno di tutti i pugili professionisti". Lo dice, presentando il match, il campione europeo dei pesi gallo Alessio Lorusso, il pugile iper-tatuato ("la gente giudica senza sapere - dice lui -. Qualcuno vede i tatuaggi e dice: quello è un delinquente. In pochi perdono tempo nel tentativo di capire cosa ci sia dietro quei disegni, che persona in realtà io sia"), che la sera di sabato 20, sul ring dell'Arena di Monza troverà di fronte un rivale ostico come il britannico di origini camerunensi Thomas Essomba. Per questa sfida in Brianza c'è grande attesa, e non è un caso che i biglietti per questa riunione, "Art of Fighting 3" che prevede anche incontri di kickboxing, stiano per andare esauriti. Lorusso si sta preparando al meglio, mettendoci anche quella passione per la 'nobile arte' che non gli è mai venuta meno: "la boxe mi ha salvato la vita - spiega -, ma non per modo di dire. Mi ha davvero salvato la vita. Ero uno sbandato, sarei finito male. Invece ora sono il campione d'Europa,e intendo rimanere tale". La riunione sarà organizzata da Edoardo Germani in collaborazione con la Promo Boxe Italia di Mario Loreni, con la Federazione Pugilistica Italiana, con la Federkombat-Lega Pro Italia e con il patrocinio del Comune di Monza e della Regione Lombardia. (ANSA).