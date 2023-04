Psichiatra aggredita a Pisa, operata, è in condizioni critiche

(ANSA) - PISA, 22 APR - "Le condizioni cliniche della paziente permangono critiche, nonostante le procedure chirurgiche e anestesiologico-rianimatorie messe subito in atto in Azienda ospedaliero-universitaria pisana che hanno stabilizzato il quadro, che rimane grave". Lo affermano in un comunicato congiunto l'Asl Toscana Nord ovest e l'Aou pisana riguardo alla situazione clinica della psichiatra di 55 anni, aggredita ieri pomeriggio a Pisa da un uomo ricercato dalla polizia. "La prognosi è riservata - proseguono -, il prossimo aggiornamento sulle sue condizioni cliniche ci sarà fra 24 ore". La polizia sta setacciando ogni immagine girata dalle telecamere di videosorveglianza dell'ospedale Santa Chiara di Pisa a caccia di indizi utili per provare a identificare l'uomo che ieri pomeriggio ha aggredito la psichiatra di 55 anni, Barbara Capovani, responsabile della Psichiatria territoriale. Si cerca un uomo vestito di nero, che indossava un cappello e una mascherina nera. L'uomo ha agito armato di un oggetto contundente, forse una spranga, con il quale ha colpito ripetutamente alla testa la donna ferendola gravemente e lasciandola a terra, inerme e priva di conoscenza, in una pozza di sangue, prima di fuggire e riuscire a far perdere le proprie tracce. (ANSA).