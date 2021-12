Presidi, nessun motivo per anticipare o prolungare vacanze

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Come ha detto anche il sottosegretario Sasso non sembra che ci siano ragioni particolari per anticipare o prolungare le vacanze natalizie e per una Dad generalizzata". Lo dice Antonello Giannelli, presidente nazionale dell'Associazione nazionale presidi. "Tra l'altro - osserva - sembra che la campagna vaccinale dedicata agli infra-dodicenni stia andando molto bene con un gran numero di prenotazioni. Aspettiamo, con fiducia, dati certi. Solo la vaccinazione ci potrà mettere al riparo da ogni rischio. Per questo invito tutte le famiglie a vaccinare i figli e a dare fiducia alla scienza. Siamo tra i paesi fortunati che hanno accesso facile e gratuito alla vaccinazione, sarebbe un errore non approfittarne". (ANSA).