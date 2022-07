Un veronese di 64 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato con il parapendio sul col Rodella, in val di Fassa (provincia di Trento).

Attorno alle 11 l'uomo, verosimilmente per un errore di impostazione del decollo, è caduto in prossimità dello stesso. È intervenuto il Soccorso Alpino trentino e l'uomo è stato soccorso da un equipe medica sbarcata in elicottero.

Steso su una tavola spinale, è stato elitrasportato in piazzola a Canazei e poi portato in ambulanza all'ospedale di Cavalese.