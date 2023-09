Pioli: 'Sarà difficile avere Krunic per le prossime gare' 'La squadra con una mezza seduta si è adattata al cambiamento'

(ANSA) - MILANO, 23 SET - "Sarà difficile avere Rade a disposizione per le prossime partite. Ha sentito qualcosa dietro, non so ancora l'entità. Si tratta di un problema muscolare". Questo il sunto di Stefano Pioli, dopo l'infortunio patito dal centrocampista durante la sfida con il Verona. "In quel ruolo, sto provando dall'inizio anche Adli e possiamo cambiare anche qualcosa davanti. Reijnders? Abbiamo impegni ravvicinati, giocheranno tutti. Ieri abbiamo saputo dell'assenza di Calabria e Theo e la squadra in una mezza seduta ha cambiato e non ne ha risentito. Questo è positivo". Pioli non si sofferma sul cambiamento di modulo e il ritorno alla difesa a tre: "Non ho mai creduto che sia il sistema di gioco, quanto l'applicazione dei concetti. Poi, chiaro, la soluzione con la difesa a tre sarà possibile riproporla", spiega il tecnico. "Musah ha la gamba per fare tutta la fascia e certo è che nella difesa a tre anche Kjaer si trova meglio", aggiunge Pioli, riferendosi agli equilibri di squadra. (ANSA).