Parto in traghetto, bimba nasce sul lago Maggiore

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Aveva tanta fretta di nascere che la piccola Caterina Sofia è venuta alla luce sul traghetto 'Ticino', durante la traversata da Intra (Verbania) a Laveno (Varese), mentre mamma Elisa tentava di raggiungere l'ospedale. Mamma e figlia stanno bene, come confermato dai medici dell'Ospedale di Cittiglio (Varese), dove sono state ricoverate per normali controlli. "A Caterina Sofia, mamma Elisa e a papà Sandro le #felicitazioni di tutta la Lombardia. E complimenti - scrive sui social il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana - al motorista Alessandro e al comandante Marco per il tempestivo intervento e il supporto fornito a bordo". (ANSA).