Parrucchiera uccisa dal marito a colpi di bottiglia. Zaia: «Una tragedia che poteva essere evitata»

Una donna di 60 anni, Cinzia Luison, è stata uccisa dal marito, a colpi di bottiglia, nella loro casa di San Stino di Livenza (Venezia). E' stato l'omicida ad avvisare i Carabinieri, consegnandosi poi agli investigatori.

Non è ancoro chiaro il movente del femminicidio; pare che l'aggressione sia avvenuta al termine di una violenta lite. Quando i soccorsi sono giunti sul posto la donna, titolare di un negozio di parrucchiera, era già deceduta. Il marito, 65enne, è stato trasferito nella sede del comando di Portogruaro (Venezia). Dai primi accertamenti medico legali confermano che la donna è stata colpita mortalmente con una bottiglia. La vittima aveva 60 anni, il marito 65, entrambi italiani. Hanno due figlie.

“Niente colpisce di più di una storia vera in un mondo in cui è fondamentale anche la fiction per attirare l’attenzione sulla violenza contro le donne come piaga sociale", il commento del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "Quella di Cinzia Luison ci richiama alla tragica quotidianità dei fatti e ci riempie il cuore di amarezza per quello che forse poteva essere evitato. Di fronte alla morte di una persona in questo modo possiamo solo dire che la violenza a nessun livello è tollerabile e va condannata senza se e senza ma con l’impegno di tutti”.