Papa: mondo campione nel fare guerra, vergogna per tutti

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 18 FEB - Il Papa lancia un nuovo appello per la pace. "Come in questo momento, in cui ci sono tante guerre dappertutto, questo appello sia dei Papi sia degli uomini e donne di buona volontà è inascoltato. Sembra che il premio più grande per la pace si dovrebbe dare alle guerre: una contraddizione! Siamo attaccati alle guerre, e questo è tragico. L'umanità, che si vanta di andare avanti nella scienza, nel pensiero, in tante cose belle, va indietro nel tessere la pace. È campione nel fare la guerra. E questo ci fa vergognare tutti. Dobbiamo pregare e chiedere perdono per questo atteggiamento", ha detto Papa Francesco nell'udienza alle Chiese orientali. Con riferimento particolare all'Ucraina ha aggiunto: "Venti minacciosi soffiano ancora nelle steppe dell'Europa Orientale, accendendo le micce e i fuochi delle armi e lasciando gelidi i cuori dei poveri e degli innocenti. Questi non contano". (ANSA).