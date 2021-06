Papa: consegnato a Francesco il Premio Maria Grazia Cutuli

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 23 GIU - Rosa Nicoletta Tomasone, presidente del Centro Einaudi di San Severo (Foggia), ha consegnato nelle mani di Papa Francesco, al termine dell'udienza nel cortile di San Damaso in Vaticano, il Premio Maria Grazia Cutuli, edizione speciale 2021, come "testimone del tempo e messaggero di pace". Il Premio rappresenta un albero di ulivo, simbolo della pace e della terra di Puglia, in pietra, scolpito dall'artista Lorenzo Di Mauro di Mattinata (Foggia). Il conferimento del Premio era stato annunciato al Pontefice il 5 marzo sul volo papale per Baghdad dal presidente onorario della giuria Marco Clementi, giornalista del Tg1. (ANSA).