Ondata di caldo in Trentino,minima a 20 gradi nei fondovalle Possibili temporali in montagna dal pomeriggio

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - Prosegue l'ondata di caldo che negli ultimi giorni ha investito anche il Trentino. Nella giornata di oggi si prevedono temperature minime nei fondovalle superiori ai 20 gradi e massime che potranno raggiungere i 35 grandi. Il portale Meteotrentino, servizio dell'ufficio previsioni e organizzazione della Provincia di Trento, riporta temperature in aumento su tutto il territorio, con tempo soleggiato e afoso. Sono previsti, a partire dal pomeriggio, annuvolamenti irregolari in montagna con possibili rovesci e isolati temporali che localmente in serata potrebbero anche risultare intensi. A partire da domani, 19 luglio, la pressione tenderà gradualmente a cedere e nei giorni successivi in quota si instaureranno flussi occidentali a tratti instabili. Sono previsti temporali anche intensi a partire dal pomeriggio, con temperature in calo ma ancora sopra la media. (ANSA).