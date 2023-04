Omicidio a Genova: confessa nella notte il killer

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - Ha confessato nella notte Filippo Giribaldi, il camallo no vax che ieri pomeriggio ha ucciso con un colpo di pistola Manuel Di Palo, 38 anni, ex militante di CasaPound Liguria. "Ero geloso - ha detto durante l'interrogatorio davanti alla pm Eugenia Menichetti - frequentavo una donna che da qualche settimana frequentava anche Di Palo. Era stata lei a dirmi che voleva liberarsi di lui e del suo amico. Loro la vedevano e le davano la droga". In casa della donna, dove è partita la lite, poi culminata in via Polleria, gli investigatori della squadra mobile hanno trovato un chilo di cannabis. Giribaldi, difeso dall'avvocato Paolo Scovazzi, dovrà essere interrogato anche dal gip per la convalida che però non è stata ancora fissata. (ANSA).