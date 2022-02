Oggi il giuramento (bis) di Mattarella: attesa per il discorso davanti al Parlamento

C'è attesa oggi per il discorso di Mattarella davanti al Parlamento in seduta comune: lo pronuncerà alle 15.30, dopo aver giurato fedeltà alla Repubblica.

Il presidente della Repubblica nel suo discorso riporterà al posto che merita la politica estera, il ruolo dell’Italia in Europa in un momento in cui venti di guerra si abbattono ai confini del Continente e le navi russe e della Nato si confrontano al largo della Sicilia. Parlerà anche della pandemia, ovviamente. L’emergenza che da due anni flagella il mondo e che uno degli obiettivi per il quale è nato il governo di Mario Draghi, insieme alla messa a terra del Pnrr. Il discorso, al quale lavora il presidente con lo staff, dovrebbe essere conciso e pragmatico. Non ci saranno «j’accuse» al Parlamento che anzi Mattarella ha già ringraziato per la «fiducia» concessagli.