Nuova perturbazione, sempre codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 26 DIC - Continua il maltempo per la serata di oggi, domenica 26 dicembre, e per la giornata di domani, lunedì 27 dicembre, sulla fascia occidentale della Toscana e sulle zone ad essa limitrofe, interessate dal transito di perturbazioni con piogge diffuse. Domani, si spiega dalla Regione, una nuova perturbazione interesserà il territorio regionale a partire dal pomeriggio. Un'attenuazione dei fenomeni si registra invece nelle parti centrale ed orientale della Toscana. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale mantiene il codice giallo per rischio idraulico sulla Toscana occidentale. (ANSA).