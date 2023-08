Nubifragio in Lombardia: tetti scoperchiati nel Milanese, tempesta d'acqua in Brianza

Il maltempo, come annunciato da giorni, ha investito oggi, 26 agosto, la Lombardia causando danni e provocando disagi in gran parte della regione con forti raffiche di vento e nubifragi. Particolarmente colpita la zona sud-ovest della provincia di Milano, nell'area tra i Comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Trezzano, Corsico e Buccinasco e il Pavese.

In due ore sono state 180 le chiamate di soccorso giunte ai vigili del fuoco di via Messina, impegnati soprattutto per mettere in sicurezza i tetti di diversi edifici e rimuovere alberi pericolanti o caduti. A Milano le squadre di soccorso sono intervenute in via Arsia 7, zona Quarto Oggiaro, per un tetto pericolante. Anche a Buccinasco si sono scoperchiati i tetti di più edifici, così come nella zona di Vigevano (Pavia) e della Lomellina.

Disagi si sono registrati anche nei trasporti. Il violento temporale che si è abbattuto su Milano ha creato problemi alla circolazione dei tram, a causa dei rami caduti sui cavi della rete elettrica. Molte le linee deviate.

Un albero abbattuto dal vento è finito sui binari della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo a Pisogne, interrompendo per qualche ora la circolazione dei treni. Bloccata anche la linea ferroviaria fra Locate e Certosa nel Pavese e il tratto fra Mortara e Parona Lomellina.

A Vigevano un albero è finito sul tetto del reparto di rianimazione dell'ospedale civile: è stato transennato l'ingresso del pronto soccorso, ed ora si deve entrare dai sotterranei. Buona parte della città è rimasta senza luce.

Problemi si sono registrati inoltre alla circolazione automobilistica. A Varedo (Monza Brianza) svincolo bloccato in entrata per una pianta sulla superstrada, in direzione Milano. Una pianta è caduta prima di Assago in A50, Tangenziale Ovest, prima dell'area di servizio in corsia di emergenza. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. E un albero è caduto anche sulla Milano-Genova, direzione Genova, al km 35. Danni alle infrastrutture, dunque, ma per fortuna non si registrano vittime. Soltanto un uomo di 68 anni è rimasto ferito in via Lamarmora, a Milano, per essere stato colpito alla testa da una tegola che si è staccata da un tetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato con un trauma cranico al Policlinico di Milano, in codice giallo. Sul Ticino, in località Chiappana, nei pressi di Abbiategrasso, i vigili del fuoco hanno invece tratto in salvo un gruppo di persone rimaste bloccate proprio a causa della caduta di alcuni alberi. Infine sono stati temporaneamente chiusi al pubblico i parchi di molte città lombarde, compresi quelli di Milano e della Reggia di Monza.