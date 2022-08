Nell’area del Carso anche i vigili del fuoco di Verona

Anche i Vigili del Fuoco di Verona prendono parte allo spegnimento degli incendi a Trieste, nell’area del Carso. L’incendio era stato spento questa mattina poi però, anche per la forte bora, si è spostato al confine con la Slovenia. Poi si è esteso coinvolgendo anche l’area di San Dorligo della Valle. Stanno arrivando in rinforzo 2 moduli Aib (Antincendio Boschivo) della Direzione Vigili del fuoco Veneto partiti dai comandi di Verona e Venezia e uno in arrivo dall’Emilia Romagna; già operativo il nucleo Sapr (Sistema aeromobili a pilotaggio remoto) della Direzione Vigili del fuoco Veneto che con i droni ha eseguito un primo volo di ricognizione per valutare dall’alto la situazione.

In supporto ai Vigili del fuoco italiani sono arrivati anche i «Gasilci» sloveni e stanno operando volontari Aib della Protezione civile e personale del Corpo Forestale Regionale. A dare man forte alle squadre da terra stanno operando con lanci d’acqua Can 07 il Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco giunto da Ciampino, Drago 71 l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia e un elicottero regionale. Le operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme sono complicate oltre che dalla vegetazione secca, anche dal vento che alimenta e spinge le fiamme. Sono state predisposte squadre a presidio di abitazioni e infrastrutture.